La icónica cantante estadounidense, Mariah Carey, ha levantado preocupación entre sus seguidores al no alcanzar las notas altas que la caracterizan, especialmente en su éxito navideño «All I Want for Christmas Is You».

La intérprete de «Hero» ha sido durante décadas sinónimo de potencia vocal y agudos impresionantes. Su capacidad para alcanzar notas que parecían imposibles para otros cantantes la convirtieron en una de las voces más admiradas de la industria musical. No obstante, en recientes presentaciones en vivo, Carey ha mostrado cierta dificultad para alcanzar las notas más altas de su repertorio, lo que ha generado especulaciones sobre el estado de sus cuerdas vocales.

Un video que se ha viralizado en las redes sociales muestra a la diva intentando alcanzar la famosa nota aguda en la frase «It’s time» de su clásico navideño, pero sin lograr el mismo impacto vocal de siempre. Este hecho ha desatado un debate entre los fans, quienes se preguntan si la edad y el desgaste vocal están pasando factura a la cantante.

La noticia ha generado gran impacto en el mundo de la música, especialmente entre los seguidores de Mariah Carey, quienes han expresado su preocupación por la salud vocal de su ídolo.

A pesar de este contratiempo, Carey ha demostrado un gran profesionalismo al continuar con sus presentaciones y mantener la misma energía que siempre la ha caracterizado. Sin embargo, es innegable que esta situación ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de su carrera y sobre si podrá seguir ofreciendo el mismo espectáculo que sus fans esperan.