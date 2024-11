La cantante estadounidense, Mariah Carey dio por inaugurada la época navideña con la publicación de su mítica canción, este año de una manera de lo más original, convertida en Morticia Addams.

Se trata del ‘All I want for Christmas Is You’, publicado en 1994, y desde entonces, de manera ininterrumpida, se ha convertido en el himno de estas fiestas. Treinta años en los que siempre inicia la Navidad con su célebre frase de «It’s time».

En el audiovisual la estadounidense aparece al estilo de Morticia Addams, bailando un tango con un acompañante y lanzándole posteriormente un puñal, con el que simboliza el fin de la época de Halloween.

Así, da paso a un vídeo de lo más navideño, en el que entona su reconocido tema montada en un trineo lleno de renos y vestida al puro estilo Papá Noel.

La realidad es que Carey ya ha ido calentando motores en sus redes sociales con imágenes navideñas para promocionar su exitoso tema y su nueva gira Christmas Time, que empieza el próximo 6 de noviembre en Highland (California) y terminará en Brooklyn (Nueva York) el próximo 17 de diciembre.

Además, este 28 de octubre se cumplieron 30 años del lanzamiento del disco Merry Christmas.