Una enfermedad grave en su entorno familiar y la posterior solución en forma de «milagro de la ciencia» sacudieron al cantante español Pablo Alborán y su forma de afrontar la vida y la música, como muestra el primer avance de su próximo disco, ‘Clickbait’, «muy contundente en los mensajes y en la producción».

«Cuando la estaba escribiendo, pensé en cuando Alejandro sacó ‘No es lo mismo’ y le escribí. Recuerdo que mucha gente puso el grito en el cielo. ‘Esto ya no es Alejandro’, decían. Entonces yo pensé que ojalá no me pasase eso, o a lo mejor sí, porque me hizo verlo como un artista que hace cosas diferentes y me gusta pensar que yo tengo esa posibilidad», explicó a EFE en una entrevista.

El fraseo más propio del mundo urbano, la batería y el bajo agresivo, la profundidad del mensaje de denuncia… Son varios los ingredientes que en este primer anticipo de su próximo proyecto han sorprendido a sus oyentes habituales, incluso a él mismo.

«Soy un cantante melódico y choca cuando te sales un poco de ahí, hay muchos prejuicios que yo mismo tengo», reconoce Alborán.

Producción novedosa

Tan importante como la producción novedosa, destaca el contenido, dirigido a condenar los vicios del mal periodismo que ceba titulares sin que haya una información real detrás que los respalde.

«No lo escribí por lo que puedan decir de mí, aunque el 99% es falso, cosas de las que me río y que no son importantes, sino por el momento que vivimos. Es el clickbait, las fake news y la obsesión por buscar notoriedad y llamar la atención del espectador sea como sea, algo que funciona en la política, en la sociedad y en la salud, con noticias como las de las vacunas en la pandemia», denuncia.

Alborán anticipa «un disco supervariado, imposible de catalogar, muy contundente en los mensajes, en la temática de las canciones y en la producción», que verá la luz este mismo año, así como una gran gira mundial que lo tendrá ocupado en 2026 y 2027.

Tour en 2026 de Pablo Alborán

El ‘Global Tour’ empezará en marzo de 2026 con una primera gira por Latinoamérica, con paradas en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador (con dos conciertos), Brasil y Colombia.

En mayo y junio será el turno de nueve conciertos en España, antes de volver a cruzar el Atlántico, en septiembre, para seis conciertos en México y paradas en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Panamá, y ya en 2027, Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Rumanía.