El actor español, Mario Casas, volvió a encender las redes sociales tras su visita a «El Hormiguero». Además de promocionar su nueva película, «Escape», el intérprete dejó entrever su deseo de trabajar en Hollywood y reveló una admiración mutua con la cantante colombiana, Karol G.

Casas, quien se mostró entusiasmado con la posibilidad de trabajar con el reconocido director Martin Scorsese, no ocultó su interés por la industria cinematográfica estadounidense. «Claro, si me llamaran ahora mismo, me iría corriendo del programa para allá», bromeó el actor, demostrando su ambición por conquistar nuevas metas en su carrera.

Admiración por Karol G

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Pablo Motos mencionó la admiración que Karol G siente por Casas. La cantante colombiana ha expresado en varias ocasiones su fascinación por el actor español, llegando a escribir una canción inspirada en uno de sus personajes más icónicos.

«Desde la primera película que vi me enamoré», confesó Karol G en una entrevista anterior. La intérprete de «Tusa» ha demostrado ser una gran fan de Casas y ha dejado claro su deseo de colaborar con él en algún proyecto.

Por su parte, Mario Casas no ocultó su admiración por la artista colombiana. «Es increíble. A mí me encantaría hacer algo con ella», afirmó el actor, quien reveló haber contactado a Karol G en el pasado para proponerle trabajar juntos en un videoclip.

Ante la posibilidad de unir a dos de las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento, Pablo Motos se ofreció como intermediario para facilitar una colaboración entre ambos. «Por favor», respondió Casas, dejando abierta la puerta a un futuro proyecto conjunto.

Los fans de ambos artistas ya han comenzado a especular sobre la posibilidad de ver a Mario Casas y Karol G juntos en la pantalla. Sin duda, una colaboración entre estas dos estrellas sería un sueño hecho realidad para muchos.