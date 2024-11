El mundo del espectáculo sigue conmocionado por las revelaciones de Cazzu en el podcast «PLP», donde la cantante argentina expuso detalles íntimos sobre su ruptura con Christian Nodal y su relación con Ángela Aguilar. La trapera aseguró que fue Nodal quien decidió terminar la relación y dejó entrever una posible doble vida por parte del cantante.

Ante estas acusaciones, Nodal no se quedó callado y respondió a través de una transmisión en vivo, defendiendo a capa y espada su relación con Ángela y negando categóricamente cualquier infidelidad. El cantante aseguró que siempre fue transparente con Cazzu sobre su nuevo romance y que incluso le pidió que lo apoyara públicamente para evitar más especulaciones.

«Jamás fue mi amante, (yo) jamás fui infiel, jamás le haría eso a Ju… jamás se lo hice», afirmó Nodal.

Pilar fundamental

El intérprete de «Botella tras botella» lamentó que esta situación se haya hecho pública y aseguró que su esposa, Ángela Aguilar, ha sido un pilar fundamental en su vida. Nodal destacó la madurez y el respeto que Ángela ha mostrado tanto hacia él como hacia Cazzu, especialmente en lo que respecta a la crianza de su hijo Inti.

«Mi esposa ha sido un mujerón. Me ha respetado a mí, ha respetado a Julieta; me ha asesorado, incluso, para llevar mejor las cosas para Inti. Ella no tuvo la culpa», expresó Nodal.

El cantante también criticó la doble moral de sus detractores, quienes en su momento atacaron a Cazzu y ahora la defienden. Nodal aseguró que su conciencia está limpia y que no tiene nada que ocultar.

«Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No voy a volver a hablar del tema… jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, mi consciencia está limpia», finalizó.