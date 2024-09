La actriz venezolana Marjorie de Sousa se ha convertido en un referente para muchas mujeres al compartir su experiencia con la explantación de implantes mamarios. A través de sus redes sociales, la intérprete ha mostrado su valentía al hablar abiertamente sobre un tema que, aunque cada vez más común, sigue generando tabúes.

Inspirada por las historias de otras mujeres que enfrentaron problemas de salud relacionados con los implantes mamarios, Marjorie de Sousa decidió tomar el control de su bienestar y someterse a una explantación.

La actriz reveló que, tras años de sentir síntomas como fatiga, migrañas, inflamación y problemas respiratorios, descubrió que sus implantes podrían estar relacionados con estos malestares.

Un proceso de sanación

A través de un emotivo mensaje en Instagram, Marjorie compartió su experiencia y animó a sus seguidoras a escuchar su cuerpo y a no tener miedo de buscar ayuda médica. La actriz destacó la importancia de priorizar la salud y de no permitir que la vanidad se interponga en el camino hacia el bienestar.

«Hace unos meses decidí hacer esto, la verdad es de las mejores decisiones que pude tomar por mi salud, sentía mucho miedo. Hoy me siento muy bien, veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor», escribió.

Desde que se sometió a la cirugía, Marjorie de Sousa ha experimentado una notable mejora en su calidad de vida, según comenta en la publicación. La actriz se siente más activa, con más energía y ha logrado eliminar diversos síntomas que la aquejaban desde hacía años.

«Me siento mucho más activa, me siento con más ánimo y lo más importante de todo es que, desde que los quité (los implantes), no se me han vuelto a hinchar los pies, que era algo que yo no entendía por qué me pasaba, hasta que empecé a escuchar y ver a muchas compañeras que hablaban de este tema y decidió dar el paso», expresó en su video.

Marjorie empoderada

El mensaje de Marjorie de Sousa va más allá de una simple experiencia personal. La actriz se ha convertido en una voz para todas aquellas mujeres que se sienten inseguras o incómodas con sus cuerpos. Al compartir su historia, Marjorie está empoderando a otras mujeres a tomar decisiones informadas sobre su salud y a no dejarse influenciar por los estándares de belleza impuestos por la sociedad