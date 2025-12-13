La Asociación de Criadores de Cabras Lecheras de Venezuela (Asocabra) anunció su nueva junta directiva para el período 2025-2028, tras cumplir con las elecciones establecidas en la Asamblea General realizada esta semana en el Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto.

La plancha proclamada está liderada por la Lic. Marlene Arenas, quien asumió como nueva presidenta de la asociación, en compañía de los productores: Norman Amati, Luis Carrillo, Luis Castillo, Leo Cegarra, Elvis Franco y Pablo González.

También la acompañan en esta fórmula Enrique Mérida, Miguel Núñez, José Rodríguez, César Romero, Santiago Semidey, Eneas Torres y Javier Urdaneta.

Esta asamblea eleccionaria contó con la presentación de los estados financieros y el informe de gestión de la junta anterior, bajo la presidencia del Ing. Roberto Lugo. A lo largo de la intervención, se destacaron los logros obtenidos en eventos y ferias nacionales e internacionales así como avances administrativos y en beneficio de los socios.

Arenas, nueva presidenta, destacó la importancia de la unión de productores nacionales, asociados y no asociados bajo un manifiesto de voluntad. «Nosotros como asociación debemos conocer números. Lo que no se mide, no se mejora», señaló al referirse a la producción nacional caprina no registrada en la asociación.

Asocabra celebra a su primera presidenta

Desde su fundación, que data del año 2017, Arenas se posiciona como cuarta figura presidencial dentro de la asociación precedida por los productores: Pablo González, Jorge Semidey y Roberto Lugo.

La licenciada cuenta con amplia experiencia en diferentes ganaderías como la bufalina, en la cual acaba de ser ratificada como directora de Criabúfalos de Venezuela, en el sector ovino; y como vicepresidenta de la Unión de Criadores Ovinos de Venezuela (Ucove); además de integrante de la anterior directiva de Asocabra.