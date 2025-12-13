El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el primer aniversario de la Universidad de las Ciencias «Dr. Humberto Fernández Morán», situada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en la Carretera Panamericana, estado Miranda.

Durante el evento, el mandatario entregó las áreas recuperadas de la emblemática Biblioteca Marcel Roche y realizó un recorrido por aulas y espacios comunes.

Asimismo, destacó que en la institución se impulsa la «ciencia venezolana para la formación y la educación del más alto nivel».

El jefe de Estado aprobó nuevos recursos para la universidad, que fue creada con el objetivo de fomentar la ciencia aplicada y la investigación como pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la innovación y la soberanía tecnológica.

Maduro celebró que la sede «moderna y cumpleañera» de la universidad siga adelante con «nuevos proyectos, con crecimiento y expansión».

Además, presentó varios desarrollos tecnológicos en los que la universidad participa para fortalecer las capacidades científicas nacionales.

Entre ellos destacan, el plan nacional de Inteligencia Artificial (IA), la Historia Clínica Digital Única (HCU), el Modelo MedGemma y la Infraestructura DIA.