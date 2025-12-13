La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, puso en marcha el ciclo de talleres de capacitación dirigido a las Salas de Autogobierno, un paso clave para avanzar en la consolidación del Estado Comunal y la democracia directa en Venezuela.

La jornada inaugural, que contó con la participación de más de 5 mil comunas conectadas por videoconferencia, se realizó desde la Comuna Fabricio Vive, en la parroquia Sucre de Caracas.

Eje Central: Transición al Estado Comunal

Asimismo, la vicepresidenta Rodríguez enfatizó la necesidad de acelerar la transición hacia el Estado Comunal.

«Es la hora del poder comunal. No es postergable… Para garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela», afirmó.

Además, subrayó que la organización del Estado Comunal es fundamental para fortalecer la «revolución» e invitó a la participación plena en esta capacitación, instando a la unión para «defender a Venezuela».

Formación profunda

Rodríguez explicó que se trata de un «proceso de formación profunda», señalando la importancia de que la Universidad de las Comunas se vincule directamente con la población organizada.

La vicepresidenta también destacó que estos procesos deben acelerarse con un «sentimiento de unión nacional», el mismo que, según mencionó, ha permitido la recuperación de la economía del país en medio del «bloqueo económico».