La modelo venezolana, Anna Blanco Flores, hizo historia al convertirse en la primera criolla en conquistar la corona del Miss Charm 2025.

Desde su llegada a Vietnam, la representante criolla acaparó la atención de los fotógrafos y se posicionó como favorita en los principales «Hot Picks» de los missólogos, quienes consistentemente la incluyeron en sus listas de posibles ganadoras.

Durante el desfile, la modelo deslumbró en el escenario con un bikini blanco adornado con cristales, el cual realzó su escultural silueta y su tersa piel.

El grupo de 20 semifinalistas contó con una fuerte representación latina, incluyendo a siete beldades de la región, entre ellas Venezuela, Puerto Rico, Bolivia y Colombia.