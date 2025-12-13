Freddy Rivas, alias «El Catire», sigue prófugo de la justicia tras asesinar a su exsuegro, Juan Hilde Ladera, a golpes en distintas partes del cuerpo, en un crimen perpetrado el viernes 10 de octubre en el sector Las Malvinas de Upata, municipio Piar.

El supuesto delincuente no ha sido aprehendido por autoridades policiales pese a múltiples denuncias por violencia de género y otros delitos en la zona. Rivas golpeó a la víctima con un objeto contundente y un arma blanca, causándole varias heridas mortales.

Cuando Rivas mató a su exsuegro, intentaba ingresar por el techo a la casa de su ex pareja. Al ser descubierto, salió con un machete a agredir a Juan Hilde Alfonzo Cova Ladera, causándole heridas abiertas. No conforme, le dio varios machetazos y lo golpeó con un palo hasta dejarlo sin signos vitales en el suelo.

La muerte del hombre de 79 años ocurrió en horas de la noche del 10 de octubre, en la calle 17 de Mayo del sector Las Malvinas.

Sujeto de alta peligrosidad

Rivas, conocido en los bajos fondos como «El Catire», tenía antecedentes por homicidio. Su ex pareja lo denunció reiteradamente por agresiones físicas.

Se cree que aún se esconde en las inmediaciones de su casa, ubicada en el mismo barrio donde cometió el asesinato. Víctimas del homicidio denuncian falta de apoyo suficiente de los cuerpos policiales para atraparlo, a quien califican de alta peligrosidad.

Tras dos meses del reportado homicidio, no se ha producido la captura del criminal. Familiares de Cova Ladera piden que se haga justicia para que la muerte no quede impune.

Algunos vecinos aseguran haber visto al asesino por las calles del barrio y en el centro de Upata. Sin embargo, otros creen que «El Catire» huyó del municipio, posiblemente al país vecino Brasil.