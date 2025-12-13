En el municipio Carrizal del estado Miranda, se alza el mural más grande de Venezuela y Latinoamérica dedicado a Santa María Carmen Rendiles. Esta monumental obra de arte cinético, ubicada en la comunidad Las Américas, rinde homenaje a la fundadora de la congregación Siervas de Jesús.

La presencia de Santa María Carmen Rendiles estuvo profundamente arraigada en Carrizal, especialmente a través de la capilla ubicada en El Bosquecito, donde propagó su fe e interactuó activamente con la vida comunitaria.

Este vínculo local fue un motivo central del homenaje, que busca destacar la dimensión espiritual y cultural de su figura.

El impresionante retrato de la santa se extiende a lo largo de más de 100 metros y abarca aproximadamente 20 viviendas del sector Las Américas, transformando significativamente el entorno.

La iniciativa no solo embellece la comunidad, sino que también busca reforzar la fe y devoción de los habitantes de Carrizal hacia la santa, consolidándose como un símbolo de pertenencia.