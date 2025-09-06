La goleada de Marruecos ante Níger (5-0) en el flamante estadio, recién inaugurado, Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, convirtió al combinado de Waild Regragui en el primer equipo de África en lograr el billete para el Mundial 2026 y el decimoséptimo en total.

El combinado marroquí sumó su sexta victoria seguida ante Níger, que jugó con un futbolista menos tras la expulsión de Latif Goumey en el minuto 26.

El triunfo obtenido por el cuadro que capitanea el jugador del Real Madrid Brahim Díaz sitúa a Marruecos con 18 puntos, ocho más que Tanzania, segunda del Grupo E cuando faltan dos jornadas para cerrar el quinteto. En la zona africana, solo el primero de cada uno de los nueve grupos obtiene el pase directamente para el Mundial. La otra plaza, la décima para África, será para uno de los segundos clasificados.

En el partido contra Níger, sobresalió el atacante del PSV Eindhoven Ismail Saibari, que hizo dos goles, junto a Ayoub El Kaabi, Igmane Hamza y Azzedine Ounahi, del Girona, que firmaron los cinco tantos en esta sexta jornada del Grupo.

Marruecos tuvo en su equipo inicial al jugador del Betis Sofyan Amrabat, al defensa del PSG Achraf Hakimi, además de Brahim, y, entre los suplentes, a Ilias Akhomach, del Villarreal, Omar El Hilali del Espanyol y Azzedine Ounahi, del Girona.

El combinado marroquí, que fue cuarto en Qatar 2022, jugará en Canadá, Estados Unidos y México, su séptima fase final tras los Mundiales de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

Marruecos es el primer país africano en sellar su pasaporte mundialista y el decimoséptimo en total: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos tienen ya plaza fija.