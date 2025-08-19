Hija de uno de los generales miembros de la Junta Militar golpista de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y exalcaldesa del municipio santiaguino de Providencia, Evelyn Matthei intentará por segunda vez, a sus 71 años, su sueño frustrado: alcanzar la presidencia de Chile.

Nacida el 11 de noviembre de 1953 en la capital, en el seno de una familia conservadora de descendientes de españoles y alemanes, y formada como economista en la Pontificia Universidad Católica de Chile, su primera incursión en política ya fue controvertida: defendió, en el plebiscito de 1988, la continuidad del dictador, quien debió abandonar la presidencia de la República meses después tras el abrumador triunfo del «no».

Sin embargo, esa derrota no evitó que siguiera adelante con una carrera política en ciernes en el marco del partido conservador Renovación Nacional, con el que ese mismo año fue elegida diputada en representación de los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, los tres más ricos de la Región Metropolitana de Santiago.

Allí entró a formar parte del círculo más cercano del que después fue el líder del partido y dos veces presidente de la nación, Sebastián Pîñera (2010-2014 y 2018-2022), y de su ministro de Defensa, Andrés Allamand, quien dirigió la diplomacia chilena en el segundo mandato piñerista.

Elegida presidenta de la comisión de Hacienda del Senado -primera mujer en detentar este importante cargo-, Piñera la sumó dos años a su gabinete como ministra de Trabajo y Previsión Social, lo que le permitió afianzar su posición en el partido y ganar la candidatura a las presidenciales de 2014.

En esa ocasión sufrió su primera gran derrota a manos de la socialista Michelle Bachelet, a la que conocía desde la infancia, ya que ambas eran hijas de altos mandos de la Fuerza Aérea; sin embargo, Alberto Bachelet era un general de brigada cercano al Gobierno de la Unidad Popular, que lideró el socialista Salvador Allende y al que derrocó Pinochet en el golpe de Estado de 1973.

Sobre este asunto se ha producido una de las últimas controversias en torno a Matthei, después de que la candidata conservadora justificara hace un mes los asesinatos cometidos en aquella época y se viera obligada después a precisar sus declaraciones.

Tras el fracaso presidencial, buscó refugio en la política local y logró ser elegida en 2016 alcaldesa de Providencia, puesto que abandonó el pasado año para liderar la candidatura presidencial para las elecciones de noviembre, en las que representará a la derecha tradicional –la coalición Chile Vamos– y a los partidos de centro Demócratas y Amarillos, ambos integrados por exmilitantes democristianos.

Matthei y Kast

Matthei se posicionó a principios de año como aspirante de ese sector político y fue durante meses la favorita en todas las encuestas.

Sin embargo, semanas atrás empezó a situarse por detrás tanto del ultraderechista del Partido Republicano José Antonio Kast -quien ganó la primera vuelta en las presidenciales de 2021, pero perdió el balotaje con el actual presidente, Gabriel Boric- como de la comunista Jeannette Jara, elegida en primarias como candidata única de la izquierda y una de las favoritas a la victoria en la primera vuelta.

A diferencia de la izquierda y la centro-izquierda, la derecha tradicional y la ultraderecha no llegaron a un acuerdo para elegir a un aspirante presidencial único y acudirán con tres opciones a la primera vuelta del 16 de noviembre.

Además de Matthei y Kast, también competirá el diputado Johannes Kaiser, del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL) y quien aparece en quinta posición, con entre un 4 % y un 5 % de apoyo.

Será la primera vez desde el retorno a la democracia que concurren a unos comicios dos candidatos de extrema derecha.