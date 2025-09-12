La violencia volvió a cobrar una vida en este sector del estado Sucre. Maykel Rumion, conocido en el ámbito delictivo como “Maykel la Perra”, fue asesinado a tiros por un grupo de sujetos, en medio de un ajuste de cuentas por incumplir las reglas no escritas del hampa organizada en la zona.

Según versiones recabadas en el barrio Río Salado, “Maykel la Perra” fue ultimado porque en Güiria no se puede robar”, ya que “el hampa sería” mantiene un control férreo sobre las actividades delictivas, impidiendo acciones que rompan el orden impuesto por estos grupos, confesó un residente de esta comunidad.

El crimen ocurrió poco después de que la víctima protagonizara un robo a una vivienda, hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad y fue viralizado a través de las redes sociales, exponiendo su acto y generando malestar en la comunidad y en la banda criminal a la que pertenecía o enfrentaba.

Para “Maykel la Perra” ese fue su último robo, ya que la recompensa de desafiar el pacto delictivo fue la ejecución inmediata por parte de quienes lo consideraron un peligro para el control territorial.

El cadáver de esta persona quedó en una de las calles con múltiples perforaciones, según un local y “como ejemplo para otros que intenten robar en la casa de algún vecino”, afirmó.

Comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, inició las averiguaciones pertinentes para dar con el paradero de los culpables de dicho homicidio, aunque los vecinos no se aventuraron a delatar a los responsables.