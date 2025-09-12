Un infante ingresó gravemente intoxicado a la emergencia pediátrica del Hospital Aníbal Dominici en Carúpano, tras ser trasladado desde San Juan de las Galdonas, municipio Arismendi, estado Sucre. Familiares aseguran que el menor consumió un té casero elaborado con plantas medicinales para tratar lombrices, que derivó en su fallecimiento por intoxicación, según el informe forense.

El niño fue trasladado desde la población de San Juan de las Galdonas al Hospital Aníbal Dominici, en la ciudad de Carúpano, tras presentar síntomas de debilidad severa.

De acuerdo con el testimonio de los padres, los síntomas comenzaron dos días después de que el menor consumiera un presunto té casero preparado con plantas medicinales que vecinos del área recomendaron para tratar las lombrices.

La madre explicó a medios locales que la infusión fue elaborada en casa, a partir de una receta casera transmitida en la comunidad, sin imaginar que pudiera representar un riesgo para la salud del niño. Lamentablemente, el menor falleció luego de que el informe forense confirmara que la causa de muerte fue una intoxicación.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna), autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) trabajan conjuntamente con el hospital en las investigaciones correspondientes. Asimismo, se evalúa el estado de otros menores que podrían haber ingerido el mismo brebaje para prevenir mayores consecuencias.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para extremar precauciones en el uso de remedios caseros, especialmente con niños, e instan a acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso. La investigación continuará abierta para determinar responsabilidades y evitar que se repitan casos similares en la comunidad.