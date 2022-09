Caracas- Sigue la novela de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y la decisión de no dejar jugar a los jugadores que regresaron del parón FIBA. Mediante una rueda de prensa las autoridades de la SPB mantuvieron la elección de no dejar participar a los profesionales hasta que termine la Americup.

Orlando Estrada, presidente de la comisión técnica de la liga, ratificó la decisión comunicada el martes pasado por lo que los siguientes jugadores no podrán jugar partidos con sus equipos.

Heissler Guillent, Gregory Vargas, Néstor Colmenares, Michael Carrera, Jhornan Zamora, Miguel Ruiz, Garly Sojo, Pedro Chourio y David Cubillán no tienen permitido, por la Superliga, jugar en el torneo nacional hasta que la selección termine su participación en la Americup.

Sanciones: confiscación del partido y la posterior derrota

Los clubes que no cumplan con el dictamen, serán sancionados con la confiscación del partido y la posterior derrota.

Ya se vivió la primera consecuencia en el partido de ayer, miércoles 31 de agosto, entre Guaiqueríes de Margarita y Cangrejeros de Monagas, encuentro que se le dio a Cangrejeros por la negativa de Guaiqueries de disputar el juego en apoyo a su jugador, Heissler Guillent.

“La Organización Guaiqueríes de Margarita muestra total solidaridad con Heissler Guillent, integrante de nuestro equipo, y con todos los miembros de la selección nacional, por la situación que atraviesan debido a la medida impuesta por la Junta Directiva de la SPB” rezó el comunicado del equipo de Margarita.

Guillent expuso su situación

Guillent expresó la situación que vivió en el partido: “No se me permite jugar (…) No he tenido ningún mal comportamiento ni indisciplina. Me decepciona bastante, tanto que hemos aportado al país y ahora somos incapaces de jugar al baloncesto”.

Cangrejeros de Monagas, una vez confirmada la sentencia, expresó en un comunicado que: “desde la organización Cangrejeros de Monagas nos apegamos a las normas y reglamentos de la Superliga Profesional de Baloncesto y sus decisiones”.

Parte de la Superliga

El presidente de SPB, José Enrique Guerrero, por su parte, cuestionó a la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) sobre el porqué de la lista alternativa para la Americup.

A su vez, manifestó que no se está cortando el derecho al trabajo a ninguno de los jugadores.

“Existe el apoyo a todos los jugadores para que sigan cobrando y ejerzan su derecho a trabajar, pero respetando las normativas de la liga” enfatizó.

Juan Carlos Cuenca, segundo vicepresidente de la Superliga, atacó a la federación, señalando que se pasó por encima de la liga y los equipos para la convocatoria.

“Esta última convocatoria fue hecha por la FVB sin ser pasada a la liga ni a los clubes, solo directamente a cada uno de los jugadores, te vienes porque yo soy federación” atizó.

AmeriCup

Mientras tanto, la selección de Fernando Duró debutará mañana, viernes 2 de septiembre, a las 10:00 am contra Panamá en la localidad de Recife, Brasil.

Víctor Solórzano Arenas (pasante)