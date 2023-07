Muchas personas sufren trastornos del sueño durante largo tiempo. En el caso de España, por ejemplo, hasta la mitad de la población duerme mal y la venta de somníferos no para de crecer. De hecho, ya hay más de cuatro millones de personas que padecen de insomnio crónico. Pero no siempre se necesita consumir químicos para aliviar esta situación. Y aquí es cuando entra en escena la melatonina y sus múltiples beneficios, que en EL PAÍS Escaparate os acercarmos de primera mano, a los que podemos sumar alternativas de descanso como los antifaces.

¿Qué es la melatonina y para qué sirve?

Esta hormona corporaltiene un papel preponderante en el momento de anticipar el descanso y, por tanto, inducirnos al sueño. Su producción tiene que ver con la disminución de las horas solares, es decir, cuando aumenta la oscuridad del entorno y el cuerpo se prepara para ir a la cama. Su nivel disminuye con la edad y esto puede pasar factura hasta el punto de llegar a trastornos como el insomnio o los despertares nocturnos.

Pero, quizá, la ventaja más determinante cuando se consume melatonina es la reducción en el tiempo que pasamos hasta dormirnos, y que afecta tanto a adultos como a niños. No en vano, a la melatonina se la conoce popularmente como la hormona del sueño, siendo capaz de restaurar un ritmo de sueño adecuado así como el resto de ritmos circadianos.

¿Cuáles son los beneficios principales de la melatonina?

Debemos recordar que la melatonina no funciona como un mero interruptor, sino más bien como un regulador corporal, comunicando al cuerpo que ha llegado la hora de descansar. Entonces, ¿cuánta melatonina se puede tomar? Los suplementos vitamínicos que os presentamos en esta selección no requieren receta médica (pero siempre es idóneo recibir una opinión médica si ingerimos otros medicamentos), ya que no superan los 1,9 mg por dosis.

Los suplementos de melatoninaque hemos recopilado se encuentran muy bien valorados en Amazony los hay, incluso, enfocados al público infantil. Algunos de ellos contienen una dosis extra de extractos naturales como la lavanda, la valeriana o la melisa, entre otros.

Caja de 30 comprimidos tricapa de melatonina

Me ayuda sobre todo a conciliar el sueño y quedarse frito en poco tiempo. No las uso todos los días, sólo cuando veo que llega el momento de irme a la cama y no noto que tengo mucho sueño”, dice un usuario. Esto es lo que potencia los comprimidos de la marca Aquilea: conciliar y mantener el sueño durante toda la noche; gracias también a los extractos de griffonia, pasiflora, amapola, melisa y valeriana, y a las vitaminas B6 y D.

Bote de melatonina con sabor a frutas

El producto cuenta con una nota media elevada en Amazon: 4,4 sobre 5 estrellas. Y con su compuesto de melatonina conseguiremos dormir más relajados y levantarnos con menor somnolencia. La fórmula, además, contiene extractos de valeriana, camomila y lavanda, todos componentes naturales. El lote viene con una caja pequeña de viaje de regalo.

Lote de 180 cápsulas veganas de melatonina pura

Este compuesto de melatonina usa ingredientes 100% vegetales, sin conservantes ni colorantes y sigue el protocolo de buenas prácticas de fabricación. Su dosis de melatonina por unidad se eleva hasta los 1,9 mg y es un producto que viene muy bien para combatir el insomnio y disminuir los trastornos del sueño. Su fórmula contiene extractos de griffonia (de propiedades ansiolíticas), magnesio (regulador del sistema nervioso) y vitamina B6.