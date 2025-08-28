Meta celebrará su conferencia ‘Connect 2025’ los días 17 y 18 de septiembre, un evento gratuito y en línea con las últimas innovaciones en gafas inteligentes, inteligencia artificial (IA) y metaverso.

La gran expectativa este año gira en torno a las gafas Hypernova/Celeste, las primeras de Meta con un display integrado en el lente derecho que funcionará como una especie de visor en miniatura para mostrar notificaciones, mapas, traducciones o respuestas de IA sin necesidad de sacar el celular.

El miércoles 17, a las 16:00 hora local de California (00:00 GMT del jueves 18), Mark Zuckerberg liderará la charla centrada en IA y la visión del metaverso.

En tanto, al día siguiente, será el turno de los desarrolladores, con ejecutivos de Meta mostrando nuevas oportunidades para crear experiencias inmersivas.

El registro gratuito al evento está disponible en este enlace.