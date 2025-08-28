La compañía de viajes especializada ‘Explore Worldwide’ publicó la lista de las trece playas más bellas del mundo, donde Los Roques se encuentra en el décimo lugar de la clasificación.

«Ofrecen láminas de arena blanca como el talco que se disuelven en aguas poco profundas de color aguamarina. Debajo de la superficie, los peces ángel brillan y las rayas se deslizan sobre arrecifes caleidoscópicos, mientras que los abanicos de mar se balancean en la suave corriente», destaca la empresa viajera.

A su vez, dijo que «los cayos de Los Roques están rodeados por olas espumosas, donde los pelícanos anidan», siendo la isla principal, Gran Roque, «se pueden ver fachadas de casas color pastel entre las palmeras, mientras los lugareños navegan en botes de madera por las lagunas cristalinas».

«El archipiélago, protegido como parque nacional, bulle con una vida tranquila: las salinas se sonrojan con el calor y los manglares acunan a las garzas en una frondosa quietud», prosiguió.

Top 10 del ranking de las playas más bellas

La lista está encabezada por Playa Rosa, ubicada en la isla de Komodo en Indonesia.

En segundo lugar, está Le Morne (isla de Mauricio), seguido por Playa de Boulders (Sudáfrica) en la tercera posición y luego se encuentra Bahía de Yalong (China) en el cuarto eslabón, cerrando el top cinco Sunrise Beach en Tailandia.

El lugar 6 y 8 los ocupan Cala Macarelleta (España) y Bahía de Pentle (Islas Sorlingas), respectivamente.

Por su parte, Vik I Myrdal (Islandia) en el octavo lugar, después Playa La Concha (España) en el noveno puesto, finalizando el top diez con Los Roques.