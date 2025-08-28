La parroquia Nuestra Señora de Coromoto celebrará su quincuagésimo quinto aniversario de su fundación, que coincide con la festividad de la virgen homónima, patrona de Venezuela.

El padre José Gregorio Salazar, párroco de la iglesia ubicada en Los Olivos, anunció que en el marco del Jubileo contarán con una programación variada y que se extenderá durante todo el mes de septiembre.

«Hemos querido hacer una programación de todo el mes con diversas actividades culturales, recreativas, deportivas y eventos, pues, musicales para festejar a la excelsa patrona», dijo.

Asimismo, entre las novedades informó que este año las misas se oficiarán en los sectores que forman la parroquia y no en el templo como se acostumbra.

El 11 de septiembre, día de la patrona, las actividades comenzarán desde las 7 de la mañana con la Misa de Aurora.

Tras celebrar la eucaristía, a las 8 de la mañana, arrancará una caravana hasta San Felix.

«El objetivo es ir a celebrar junto con la zona Monseñor Romero y exaltar a nuestra excelsa patrona en Primero de Mayo», apuntó Salazar.

A su vez, enfatizó que la intención de que la festividad trascienda las fronteras de la parroquia, recordando que la Virgen de Coromoto es la patrona de todo el país.

«Ahora estamos dándole más con más categoría y más sentido que esta es la patrona de Venezuela, no la patrona de Los Olivos, sino la patrona de Venezuela y de todos los que habitamos este territorio», mencionó.

En horas de la tarde de ese 11 de septiembre, Monseñor Carlos Alfredo Cabeza Mendoza, obispo de la Diócesis de Ciudad Guayana presidirá la misa solemne y la consagración de algunos sacerdotes.

Ordenación de Luis Perdomo Torres

Como parte de las festividades, la Iglesia de Coromoto llevará a cabo un evento significativo el día 12 de septiembre con la ordenación de Luis Perdomo Torres como diácono permanente de la parroquia.

El padre calificó este hecho como un «regalo para la diócesis, para nuestra iglesia de Ciudad Guayana y para la parroquia Coromoto».

La fiestas continuarán el 23 de septiembre con actividades recreativas y festivas, mientras que el 27 harán un concierto en honor a la patrona de Venezolana, donde asistirán coros parroquias.

Además, invitó a la comunidad a participar en la elección de las reinas, incluyendo a una adulta mayor como «Reina del amor hermoso».