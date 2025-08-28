Dos personas lesionadas en un accidente de tránsito que ocurrió en la avenida Libertador, específicamente en la intersección con la Universidad de Oriente (UDO) y la entrada hacia Doña Bárbara, parroquia Dalla Costa, San Félix.

Un motorizado que transitaba en su vehículo de dos ruedas por la zona se saltó la luz roja del semáforo, lo que provocó que impactara contra un vehículo que cruzaba la vía. A consecuencia del choque, dos personas que iban en la motocicleta resultaron lesionadas. Afortunadamente, no se reportaron fallecidos ni daños graves en el otro vehículo involucrado.

Según testigos que presenciaron el hecho, la pareja de la moto venía de comprar empanadas cuando colisionaron contra un auto de color blanco.

Las autoridades de tránsito se hicieron presentes para atender el incidente y controlar el tráfico en la zona mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

El suceso ocurrió en horas de la noche del martes, también autoridades de la Policía Nacional de Tránsito, reportaron otros accidentes de tránsito con motocicletas en otros sectores de San Félix.