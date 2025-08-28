Presos cuatro sujetos involucrados en el secuestro de un comerciante en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, y detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), buscan a un quinto sujeto que se encuentra huyendo y sería el autor intelectual del delito.

El director nacional del Cicpc, Douglas Rico, informó que la investigación comenzó tras recibir la denuncia de familiares de Kaissan Aldebal Oubied, de 36 años, quien fue secuestrado al salir de su residencia y agredido físicamente para ser sometido y privado de libertad.

Las pesquisas dieron a conocer que el plan criminal fue ideado por un amigo cercano de la víctima, quien habría contratado a los secuestradores para ejecutar la acción y obtener una gruesa suma de dinero en divisas.

Mediante un conjunto de técnicas de campo, análisis de trazas telefónicas y reconstrucción del suceso, los efectivos policiales lograron localizar y detener a Rodrigo José Durán Gutiérrez (37), Reimor Samuel Reyes Chirinos (29) y Frank José Piña Franco (32).

Los delincuentes inicialmente exigían un rescate de 50 mil dólares, gracias a la presión policial y la oportuna denuncia, la víctima pudo ser liberada sin que se cumpliera el pago, indicó Rico.

Las investigaciones revelan que los atacantes aprovecharon una visita de la víctima y su padre a la residencia para entregar medicamentos y así consumar el secuestro, con agresiones físicas al líder del grupo para evitar sospechas.

Durante la operación se recuperaron varios vehículos vinculados al delito, incluyendo un Kia Stylus, placas AD346UM, un Bera Kavak, placas AW3M18V y un Chevrolet Trailblazer, además de cuatro teléfonos celulares que serán examinados para avanzar con el caso.

El Cicpc mantiene la búsqueda de Rafael Belisario Gutiérrez Colina (40), presunto coautor aún prófugo, y el expediente fue remitido al Ministerio Público para el debido proceso judicial.