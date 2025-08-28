La comunidad venezolana en Chile está consternada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Celia Anahís Agüero, una mujer oriunda de Ospino, Portuguesa, que fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 24 de agosto. Sus familiares perdieron contacto con ella desde ese día, sin saber su paradero ni recibir noticias.

Fue una amiga cercana quien, preocupada por la ausencia prolongada de Celia, acudió durante la noche del martes al apartamento donde residía en la comuna de Independencia, al norte de Santiago.

La mujer tenía las llaves, y al ingresar encontró a Celia ensangrentada, víctima de heridas aparentemente causadas con un arma blanca en el cuello. Inmediatamente, dio aviso a las autoridades.

Las investigaciones preliminares de la Policía de Investigación de Chile (PDI), encabezadas por Sebastián Guzmán, director de la institución, apuntan hacia la posibilidad de un femicidio. El principal sospechoso es la pareja sentimental de Celia, también venezolano, con quien compartía la vivienda ubicada en la avenida Inglaterra.

El caso abrió un operativo para esclarecer los hechos: se realizan entrevistas a testigos y se recolectan imágenes de cámaras de seguridad tanto del edificio como del sector con el propósito de reconstruir la cronología de los eventos previos al asesinato.

Las autoridades mantienen custodia en el inmueble y continúan con las diligencias para identificar con certeza las circunstancias que rodearon este lamentable suceso, cuyo impacto ha generado múltiples muestras de solidaridad entre familiares y la comunidad migrante venezolana en Chile.

Por su parte, familiares y amigos han clamado por justicia y llaman a las autoridades a acelerar la investigación para esclarecer el motivo y responsables de la muerte de Celia Anahís, madre de dos niñas que hoy enfrenta esta irreparable pérdida.