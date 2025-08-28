Las oncenas del Centro Italo Venezolano de Guayana y el Centro Portugués Venezolano de Guayana disputarán este viernes 29 de agosto la gran final de la categoría senior de la Fundación Simón Mar.

Los elencos antes citados enfrentarán en cotejo decisivo en la siempre futbolera cancha del CIVG, a partir de las ocho de la mañana (8:00 pm) , en medio de un cotejo del que se espera afloren las ganas e intenciones que tienen estos elencos siempre de alcanzar un nuevo campeonato.

Todo enmarcado en esta oportunidad en la disputa de la “Copa Rodrigo Malagón Forero” honrando la carrera comunicacional en apoyo del deporte del referido comunicador social con más de 35 años de despliegue informativo.

Dos finales el sábado en el CTE Cachamay

Por otra parte en el mismo escenario deportivo que ha puesto de manifiesto durante muchos años la organización Fundación Simón Mar, este sábado 30 de los corrientes, es decir de este mes de agosto, se cumplirán con otras dos finales en las categorías libres y máster.

Desde las 3:30 en la dinámica categoría libre, medirán fortalezas futbolísticas los elencos de Héroes de Guayana y Real Ordaz en un cotejo que sin lugar a dudas será de mucha intensidad, y que tendrá el tapizado del CTE Cachamay como testigo de primera línea.

Ya para las 6:00 pm, en el mismo escenario de Castillito, se enfrentarán por la supremacía absoluto en esta categoría, los elencos de Los Olivos y el Club Italo Máster, dos rivales que sé conocer a la perfección y que seguramente regalaron una tarde noche del sábado de mucha chispa futbolística.

En ambos casos de estas disputas finales sabatinas, la «Copa Rodrigo Malagón Forero» les estará esperando para engrosar sus respectivas vitrinas deportivas.

Especiales detalles

De acuerdo a la organización del evento, se contará con la presencia este día sábado, de la siempre hermosa participación de los niños Mundo Down Venezuela, además el siempre alegre animador Rafael Martes será el presentador del evento de cierre de la Fundación Simón Mar.