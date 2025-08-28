Las autoridades municipales inspeccionaron los avances de los trabajos de rehabilitación integral del plantel educativo Aristóbulo Isturiz, ubicado en el sector «El Pariche» del municipio bolivariano General Domingo Antonio Sifontes del estado Bolívar. El cual está previsto hacer su entrega en el venidero mes de septiembre en óptimas condiciones.

El objetivo del mandatario municipal es garantizar que la escuela sea totalmente restaurada con la más alta calidad y que cumpla con los estándares necesarios.

Entre los trabajos ya ejecutados se destacan: colocación de láminas de PVC de 3 milímetros en el techo aislante del calor y el sonido, pintura interna y externa de las aulas, ventiladores nuevos, impermeabilización de toda la estructura, cableado de electricidad, jardinerías, entre otras.