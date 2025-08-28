El consulado de Venezuela en Panamá reanudará sus actividades y volverá a abrir para la atención a los venezolanos residentes en el istmo y al público en general que requiera tramitar algún documento oficial.

“A partir del próximo lunes, 1 de septiembre de 2025, nuestra sección consular reabrirá sus puertas en un nuevo horario especial de atención de lunes a jueves, de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.”, indicó el Consulado en un comunicado.

“La Sección Consular de Panamá en Venezuela reitera su compromiso de servicio y asistencia a sus connacionales y al público venezolano, trabajando para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Se invita a toda la comunidad a seguir nuestros canales de comunicación para futuras actualizaciones”, indicó en un comunicado.