Emocionada hasta las lágrimas, Michelle Yeoh recogió este jueves un Oso de Oro de honor de la Berlinale y recordó sus comienzos en el cine. «Nunca imaginé que una chica de Malasia que soñaba sin límites podría estar aquí», afirmó.

Una chica que ha «cruzado lenguas y culturas, continentes y géneros» solo guiada por una curiosidad inmensa que no solo le ha dado una carrera sino «una vida que ha llegado mucho más lejos de los que imaginaba».

Para la actriz malasia este premio, que podría parecer el cierre de su trayectoria, es en realidad una oportunidad para «parar, mirar atrás, respirar y seguir hacia adelante».

Porque aseguró que siente la misma curiosidad que en sus inicios, cuando su único objetivo era hacer que sus padres se sintieran orgullosos y alentó a los jóvenes cineastas a hacer oír su voz. «Vuestra voz cuenta, es vuestro poder».

La actriz recogió el premio de manos del director Sean Baker, con el que acaba de rodar un cortometraje, ‘Sanidwara’, que se presentará este viernes en la Berlinale.

Baker recordó que la primera vez que vio una película de Yeoh se dio cuenta de que era una persona diferente, algo que el mundo comprobó muy rápido.

«Redefinió lo que un héroe de acción podía parecer, moverse o ser», añadió el director sobre una intérprete que ha hecho cine de Hollywood, independiente, televisión y todo con la misma profesionalidad, valentía y generosidad.

Y ha aportado «la más pequeña verdad humana» a todo lo que ha hecho, agregó Baker, que la calificó de «símbolo de la libertad artística, la fortaleza y el valor».