La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución en la que destaca la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

Asimismo, subrayó en un comunicado que Benito Antonio Martínez Ocasio es en la actualidad el intérprete de música popular de mayor proyección internacional y, a través de su carrera, ha contribuido «significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo».

La Academia resalta que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante.

Por su parte, la resolución destaca que el proyecto cultural de Martínez Ocasio ha ayudado a «superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas».

«Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas», destacó la Academia.

Al respecto, indicó que la voz puertorriqueña y antillana de Bad Bunny ha alcanzado «una resonancia de carácter transcontinental, representando a América en su totalidad».

Además, alabó en la evolución de su propuesta artística un compromiso creciente con valores fundamentales como el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad y la autenticidad.

Por todo ello, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española «resuelve reconocer su aportación a la difusión internacional de la lengua española y destacar su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva».