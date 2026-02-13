La Liga FUTVE 2 se prepara para dar inicio a una temporada y dio a conocer el calendario, destacando que Bolívar Sport Club y Mineros de Guayana se enfrentarán en la primera jornada en la capital bolivarense.

Este duelo no solo representa la rivalidad regional, sino que simboliza el regreso del negriazul tras meses de dudas sobre su continuidad en el certamen debido a situaciones administrativas.

Grupos de la Liga FUTVE 2

Este 2026, el torneo presenta una estructura renovada de 17 equipos divididos en dos zonas geográficas.

El grupo Centro Oriente lo integrarán ocho equipos, además de los clubes de Bolívar, Dynamo Puerto, Monagas Sport Club ‘B’, Atlético Ávila, Deportivo Miranda, Aragua Fútbol Club y Marítimo La Guaira, que comenzarán el sábado 28 de febrero.

Por su parte, Centro Occidental estará conformado por nueve equipos: Academia Puerto Cabello ‘B’, Barquisimeto Sport Club, Real Frontera y Ureña Sport Club.

Además, de Atlético Barinas, Yaracuyanos Fútbol Club, El Vigía Fútbol Club, Zamora Fútbol ‘B’ y con el regreso de Deportivo Lara.

El Centro Occidental tiene previsto arrancar su jornada el sábado 21 de febrero, una semana antes de la otra llave.

Ausencia en la Liga FUTVE 2

Para esta edición, el torneo sufrirá las bajas de equipos que venían siendo protagonistas en temporadas anteriores.

Héroes de Falcón, Angostura FC y Nueva Esparta FC no formarán parte del listado oficial de competidores para este ciclo, obligando a la reconfiguración de fuerzas en ambas zonas.

Primera y segunda vuelta