El presidente del ente rector del baloncesto en el país realizó el anuncio durante el partido entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, a través de las pantallas de SimpleTV: “La selección nacional vuelve al Poliedro de Caracas, que ha sido sede de grandes eventos culturales, musicales y deportivos a lo largo de su historia. Estamos a un pasito de lograr una clasificación histórica para nuestro país. Sé que la afición capitalina vibrará y apoyará a nuestra selección. Vamos a organizar un evento de primer orden”, expresó Coello.

En el país el conjunto nacional jugó previamente dos partidos en el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz (vs Argentina, vs Paraguay) y uno en el Domo Bolivariano de Barquisimeto (vs República Dominicana).

Hanthony Coello resaltó el logro de la FVB de llevar a la selección a numerosas regiones de Venezuela y añadió que en los Clasificatorios de la FIBA AmeriCup 2025, que iniciarán en noviembre de este año, el combinado nacional disputará nuevamente encuentros oficiales en el interior del país.

Tres años después

Será la primera vez que Venezuela juegue en el Poliedro de Caracas desde el 23 de febrero de 2020, cuando cayó ante Argentina (72-73) en un partido correspondiente a los Clasificatorios de la FIBA AmeriCup 2021.

La selección nacional masculina -con récord de 7-3- recibirá a Bahamas (3-7) el jueves 23 de febrero. Tres días después, el domingo 26/02, será el encuentro ante Canadá (10-0). Los horarios aún no han sido confirmados por FIBA. En los próximos días se habilitará la venta de entradas a través de la plataforma Ticketplate.