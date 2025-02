El icónico cantante español Miguel Bosé, radicado en México desde hace siete años, anunció su regreso a los escenarios con su nueva gira «Importante Tour», que iniciará el próximo 27 de febrero en el país azteca. Este anuncio marca el retorno del artista a la escena musical tras un período de ocho años de ausencia, en los que se enfrentó a una serie de desafíos personales y profesionales que él mismo describe como «años de infierno».

En una entrevista reciente, Bosé reveló que durante este tiempo lidió con problemas físicos, mentales, emocionales, existenciales y profesionales, exacerbados por la pandemia de COVID-19. El artista, que fue objeto de críticas y «cancelación» por sus opiniones sobre las vacunas y los protocolos sanitarios, afirmó haberse «reconstruido» durante este tiempo de «pausa» y «ordenamiento personal».

«No hubiese nunca jamás tomado la decisión de volver si no hubiese sentido que estaba todo listo, encajado (…) Tomé una decisión, entre otras, que es que voy a aprender a quererme. Porque no estaba bien, nada. Estaba en una situación de una vida muy desordenada, salvaje. Ya no había diversión, no había estímulo», confesó el cantante de 68 años.

Un «nuevo Bosé»

Este «nuevo Bosé», como él mismo se define, regresa con un nuevo disco bajo el brazo, aún por lanzarse, y con la energía renovada que mostró en la serie «Bosé Renacido» (2023). Su regreso ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes han agotado las entradas para las primeras fechas de su gira en México.

«Importante Tour» llevará a Bosé por escenarios de Estados Unidos, incluyendo el icónico Madison Square Garden de Nueva York, y por supuesto, España, país del que se había «desaparecido musicalmente». El artista expresó su visión sobre la actual industria musical, destacando la dificultad que enfrentan los nuevos talentos para encontrar respaldo y reconocimiento en un panorama «polarizado» como el español.

Bosé, conocido por su compromiso social y su defensa de la libertad de expresión, lamentó la falta de compromiso político de los nuevos referentes culturales, aunque reconoció su dominio de las redes sociales y su capacidad para generar «likes». El cantante recordó con nostalgia la época de la transición democrática en España, donde la libertad de expresión era «absoluta» y no existían las censuras.

Entre sus luchas personales, Bosé mencionó la gestación subrogada, método por el cual tuvo a sus cuatro hijos con su expareja Nacho Palau, cuya demanda por el reconocimiento de la paternidad generó un mediático litigio. Ante la pregunta de si faltan símbolos como él, Bosé respondió con un elocuente «falta de todo en este momento».

El regreso de Miguel Bosé a los escenarios marca un nuevo capítulo en su carrera y en su vida personal. Con «Importante Tour», el artista busca reconectar con su público y compartir su «reconstrucción» personal y artística. Su visión crítica sobre la industria musical y la sociedad actual, así como su compromiso con diversas causas sociales, lo mantienen como una figura relevante y controvertida en el panorama cultural.