Millonarios llegó a seis victorias al hilo, en medio del desarrollo de la Copa Clausura de la Liga Súper Máster Unión, que se juega en la cancha del mismo nombre, luego de vencer por la mínima cuenta de un tanto por cero a Dudelca en medio de un disputado partido.

Los consentidos de Sabas Marín siguieron manteniendo el flujo ganador en el torneo, y ya suman además de las seis victorias referidas sin reveses, apenas un gol en contra con 15 en su haber, números que lo tienen en el tope de la tabla de posiciones.

Su rival de este domingo, Huracán, es segundo lugar en la tabla, con 14 unidades, luego de vencer en la pasada fecha a Lyon también por cuenta mínima para llegar a 14 puntos.

Villa Colombia de Yeiser Zamora logró una sufrida victoria casi en la penumbra ante el Atlético Guayana, por dos goles a cero, para llegar a 13 puntos, superando la línea de Lyon que se quedó con 12 puntos.

Otro de los cuadros que se produjo fue el de Semilleros que ganó a Sur Aeropuerto por 1-0 y subió a 12 unidades y es quinto en la tabla.

Los otros resultados que se produjeron fue el empate de Fénix y Tigres a un tanto por lado, y el del campeón en ejercicio Colinas de Unare a un tanto con Los Llaves.

Los campeones son séptimos con ocho unidades en su haber.

La nueva fecha de esta liga, será nuevamente interesante, con Semillero enfrentando a Dudelca, Galácticos ante Sur Aeropuerto, Unare frente a Tigres, Colinas vs Lyon, Millonarios ante Huracán, partidazo y Los Llaves ante Fénix.