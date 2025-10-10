La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) aseguró que el abastecimiento de productos esenciales y de temporada está plenamente garantizado para la presente época navideña, confirmando la estabilidad en la cadena de suministro nacional.

Ítalo Atencio, presidente de ANSA, hizo este anuncio durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), donde detalló los esfuerzos coordinados con el sector productivo.

Navidad Segura

El dirigente gremial indicó que sostuvo encuentros estratégicos con ejecutivos de cadenas de supermercados y representantes de los sectores agroindustriales y alimentarios.

«Se trabajó un frente de abastecimiento: está garantizado el abastecimiento en esta temporada navideña de productos sensibles y navideños,» afirmó Atencio.

Asimismo, señaló que los precios de los productos fueron revisados y que cada sector comunicó y abordó los factores que estaban afectando los costos.

Producción Nacional

Atencio resaltó un incremento significativo en la producción nacional de rubros clave, lo que ha fortalecido la presencia de marcas locales en bienes como:

Arroz, harina de maíz, pasta.

Salsa de tomate, margarina, mayonesa, café.

Productos de limpieza y granos.

Este logro, según el presidente de ANSA, está directamente relacionado con la expansión del sector comercial en el país. El gremio celebró la apertura de 34 nuevas sucursales de supermercados a escala nacional en lo que va de año, citando ejemplos de inauguraciones recientes en La Florida (Caracas) y Ciudad Ojeda (Zulia).

«Donde uno va, hay gente abriendo tiendas, comercios […], el venezolano sigue emprendiendo,» celebró Atencio, subrayando el dinamismo del sector.

Estabilidad Económica

En el plano económico, el líder corporativo puntualizó que la moneda «se ha venido recuperando,» y proyectó que el año cerrará con estabilidad y un buen indicador económico.

Finalmente, Atencio destacó la diversificación de los servicios ofrecidos por el gremio, contabilizando la existencia de 154 supermercados con panaderías y 130 cadenas con cafeterías dentro de sus instalaciones en todo el territorio venezolano, fortaleciendo la experiencia de compra del consumidor.