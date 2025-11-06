La representación de Millonarios alcanzó su séptimo triunfo de la campaña, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Súper Máster Unión y se mantuvo como el líder absoluto del certamen.

Los consentidos por Sabas Marín cosecharon la nueva victoria con una pizarra de tres tantos por uno, gracias al doblete de Edmir Castellanos y otro tanto de Giovanni Lereico, que valió para derrotar a Fénix 3 x 1, cuyo tanto lo anotó Wilmer San Vicente.

Villa Colombia sigue inspirado

La tropa de Villa Colombia FC prosiguió con su paso arrollador de las últimas fechas, al vencer por categórica goleada de 6-0 al elenco de Galácticos.

El gran héroe de la jornada fue el hijo del legendario ex jugador del primer Mineros de Guayana la historia, Alexis Zamora, Joiser Zamora quien marcó un triplete de goles, mientras que sus compañeros Yovainnis Vallejo, en par de ocasiones, y Carlos Leturia sellaban el gran triunfo, para colocar al cuadro en el tercer puesto de la tabla de clasificación con 18 puntos, a cuatro del líder Millonarios.

Los Llaves mientras tanto, perdió una brillante ocasión de quedarse solo en el tercer lugar, al igualar a dos tantos por lado con el equipo de Tigres.

Las anotaciones fueron logradas por intermedio de Ronny Cedeño y Jesse Hoepp por el elenco de Los Llaves, en tanto que por Tigres que es undécimo, marcaron Erninson Sarabia y Javier Mariño.

Lyon también goleó

El equipo que lleva de la mano, Luis Lyon por su parte, Lyon FC Aprovechó al último de la tabla de clasificación de este Torneo Clausura 2025, Sur Aeropuerto y le endosó una categórica goleada de 5-0.

Marcaron por los vencedores Richard Márquez en par de ocasiones, Carlos “Chavo” Guerra quien también marcó por duplicado y Jesús Rodríguez quien completo la cuenta de la manita del Lyon.

Con el amplio triunfo, el equipo de Lyon llegó al segundo lugar y se acercó apenas a tres puntos del líder Millonarios.

Unare FC por su parte, batalló en medio de un duro cotejo, ante Dudelca, para finalmente cargar una victoria de 3 goles por 2.

Por el elenco ganador, Unare FC, marcó Eddy López, Oscar Pulido y Richard Pulido; en tanto que por los vencidos anotaron Josmer Marcano y Henry Marcano .

Finalmente Colinas de Unare, el actual campeón del certamen, logró victoria en medio de una peleada batalla, que definió un gol por cero, sobre Atlético Guayana.

Con la victoria Colinas de Unare subió al quinto puesto de la tabla, mientras que el Atlético Guayana de Domingo Muccio quedó estacionado en el séptimo puesto de la tabla de clasificación.

Intensos choques este domingo

En lo que corresponderá a la siguiente fase del campeonato, que será muy intensa con varios equipos intentando mantener sus posiciones dentro de los ocho para la siguiente clasificación, a primera hora, en el que hemos llamado “el juego madrugador”, los líderes Millonarios (primero con 22 unidades en su haber) enfrentará al inspirado Villa Colombia del goleador Joiser Zamora, este equipo tercero en la tabla con 18 puntos.

Luego a segunda hora, Huracán sexto en la clasificación, con 16 puntos, enfrentará a Dudelca que es octavo con 13 unidades (9:20 am).

El subcampeón en ejercicio, Unare FC, décimo con 11 puntos y tratando de subir, jugará ante el Atlético Guayana (11:10 am), con los de Domingo Muccio, séptimo con 15 puntos en su haber.

La fecha proseguirá con Tigres enfrentando a Semillero a la 1:00 pm, mientras que Los Llaves buscará escalar posiciones a expensas del colista Sur Aeropuerto, ya prácticamente eliminado de ingresar al octogonal de siguiente ronda, todo esto a las 2:50 pm, y la jornada se cerrará con el lance Lyon vs Fénix, con los leones buscando por lo menos mantener su puesto de escudero de los líderes, mientras que Fénix intentará salir del hueco de los últimos lugares donde se encuentran.

Así se jugará la nueva fecha

Villa Colombia vs Millonarios 7:20 am

Huracán vs Dudelca 9:20 am

Unare FC vs Atlético Guayana 11:10 am

Tigres vs Semillero 1:00 pm

Sur Aeropuerto vs Los Llaves 2:50 pm

Lyon vs Fénix 4:40 pm

Descansan: Colinas de Unare y Galácticos