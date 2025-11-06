El Gobierno de Venezuela informó que mantiene desplegados en el país un total de 3.040 funcionarios para proteger y controlar la extracción de musgo en la temporada decembrina, cuando esta planta se usa en la representación del nacimiento del Niño Jesús y en otros adornos con motivo de la Navidad.

La campaña, que inició el pasado 1 de noviembre y se mantendrá hasta fin de año, prevé mitigar la extracción de musgo, líquenes y también helechos arborescentes, dijo el director general de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales, César Solís.

Solís informó que en esta labor participan la Guardia Nacional Bolivariana, la Fiscalía, así como la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Prohibición de extracción y comercialización

Además, recordó que la resolución 175, publicada en la Gaceta Oficial 40.305 del año 2013, «prohíbe la extracción y comercialización de musgo, líquenes, briófitos, helechos arborescentes y bromelias», y que este ilícito se sanciona de acuerdo con la normativa legal vigente.

Según el Ministerio de Ecosocialismo, con esta campaña se «espera controlar la extracción del musgo, su comercialización, transporte, aprovechamiento y cualquier otro tipo de intervención, así como el de las especies líquenes, helechos arborescentes y bromelias».

En 2020 señaló que las familias venezolanas utilizan el musgo para decorar pesebres que representan el nacimiento del Niño Jesús, pero -subrayó entonces- la extracción es una amenaza para la conservación de esta planta.

De igual forma, advirtió en aquel momento que, en la mayoría de los casos, el musgo se extrae «descontroladamente» de la naturaleza, y llamó la atención sobre la «imposibilidad» de reproducir esta planta en viveros, ya que -sostuvo- solo se dan en los bosques.