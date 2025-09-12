Mineros de Guayana intentará sobreponerse de la dura derrota que le infligió el elenco de Angostura que le ganó por 1-0 con un conocido jugador, Carlos Gorrochotegui, marcando apenas a los seis minutos del compromiso.

Tras este traspiés, duro en la ruta hacia los puestos de clasificación, llegarán los negriazules, a una intensa fecha 25, cuando reciba este sábado 13 de septiembre a partir de las 4 de la tarde, al siempre peligroso Monagas SC, este último de la tabla del Grupo Centro Oriental, con 21 puntos,

Los mineristas tienen 29 puntos en su haber, por los 32 ya referidos del Aragua FC, con una jornada 25 que podría favorecer a los negriazules contando con la complicidad de los bolivarenses. Por qué?

Pues, primero porque Bolívar S.C recibirá a partir de las 3 de la tarde, la visita del Aragua FC, el equipo que ocupa el tan anhelado cuarto puesto, en juego pautado para jugarse en la cancha del Decanato de la UDO en Ciudad Bolívar, podría favorecer con una victoria o un empate al elenco minerista, aunque ellos mismos podrían beneficiarse porque están también en la lucha por la clasificación.

Los aragüeños del Aragua FC sacaron otro punto de ventaja sobre Mineros de Guayana al empatar ante el visitante Dynamo Puerto FC a un tanto por lado, pero no se mantienen tan alejados.

Los goleadores del encuentro fueron Juan García a los 32 por los anfitriones del Aragua Fútbol Club, mientras que Robertino Giacomini a los 42 igualó la contienda.

Con estos resultados los centrales llegaron a 32 puntos, por 29 de los guayaneses del técnico Elvis Martínez a falta de cuatro encuentros para terminar la ronda eliminatoria.

Las acciones del Grupo Centro Oriental marcaron la sorpresiva victoria por goleada 3 por cero, del Monagas Sport Club B, sobre Bolívar SC, para que los monaguenses llegaran a 21 puntos mientras que Bolívar SC se quedó en el sexto puesto con 28 unidades, en la gran lucha que existe por el cuarto lugar de la clasificación. Las anotaciones fueron marcadas por intermedio de Carlos Bello a los 15 minutos, Henry Díaz a los 62 y Saúl Asibe a los 67.

La jornada pasada se había cerrado con el empate a cero goles entre Marítimo de La Guaira y del Deportivo Miranda, con lo que los primeros mantuvieron la distancia un punto de ventaja en lo más alto de la tabla, con 41 puntos, por los 42 del líder mirandino.

En los otros compromisos que se llevarán a cabo, el Deportivo Miranda recibirá en el estadio Arnaldo Arocha al Angostura el día domingo 14 de septiembre a partir de las 3:30 pm, mientras que la noche de este viernes 12 de septiembre, Dynamo Puerto recibirá la visita del cuadro Marítimo de La Guaira a partir de las 7:00 pm.