Luego de una pausa de tres semanas, Mineros de Guayana vuelve a la faena en la temporada 2023 de la Liga FUTVE cuando se enfrente al Deportivo La Guaira, este sábado 8 de abril, a partir de las 8:30 PM en choque correspondiente a la jornada nueve.

El CTE Cachamay de Puerto Ordaz, será el escenario donde los negriazules, buscarán comenzar a remontar en la tabla de posiciones y el primer desafío tendrá a un rival que solo tiene tres puntos más que Mineros en la clasificación.

Los dirigidos por Antonio Franco, no ven acción desde el 17 de marzo, en ese entonces, sufrieron un revés 0-3 ante Academia Puerto Cabello cortando una racha de cuatro partidos sumando puntos que traía en el equipo negriazul. Desde entonces, los guayaneses aprovecharon la pausa por fecha FIFA y luego la jornada libre del balompié nacional, para trabajar en corregir aspectos defensivos, físicos y mejorar en la definición.

“Será un partido importante para nosotros, nos cayó muy bien estas semanas de trabajo para mejorar físicamente y el objetivo será sumar los tres puntos, es el objetivo, ganar para escalar en la tabla de posiciones”, señaló Emerson Ruiz.

El joven mediocampista, de 20 años, ha sido fundamental en el esquema del estratega “Tony” Franco, disputando los últimos cinco partidos del elenco negriazul, aun así, Ruiz no desentonó en los días de trabajo. “A pesar de no tener partidos, no dejamos de entregarnos en cada entrenamiento para llegar con mejor ritmo. Hoy me encuentro al 100% y espero ayudar para conseguir los tres puntos”, indicó el dorsal 8.

Duelo parejo

Mineros ha jugado 21 veces ante La Guaira en la máxima categoría del balompié nacional. La serie ante el equipo litoraleños es de cuatro victorias para Mineros, 12 empates y cinco triunfos para el elenco contrario. 26 goles a favor y 28 goles en contra.

El primer encuentro entre ambos, data del 30/10/2013 con empate 1-1 en Caracas. Daniel Reis hizo el tanto naranja y Alejandro Guerra fabricó el gol negriazul. Así mismo, el último desafío cerró con el mismo marcador (1-1). César Gómez (10’) abrió el marcador por Mineros, pero Yackson Rivas (17’) igualó el compromiso en el Olímpico de la UCV.

Por su parte, la última vez que se enfrentaron el Puerto Ordaz, la pizarra reflejó un 3-3 producto de los goles de: Ángel Lezama (20’), Richard Blanco (40’ P) y Emerson Ruiz (86’ P) por Mineros; y Sergio Unrein (33’), Jovanny Bolívar (66’ P) y Santiago Herrera (83’) por La Guaira.

Novedades en la nómina

Jesús Lara y Juberth Bermúdez, presentes en Ecuador con la selección de Venezuela Sub-17, no estarán disponibles en la lista del estratega guayanés. A ello se le suman las ausencias de Lisandro Pérez y Yeangel Montero por contractura muscular. El resto del plantel, queda a disposición del entrenador, para este encuentro.

Gabriel Velázquez (Monagas), será el juez principal para este compromiso, José Martínez (Carabobo) y Luis Rojas (Monagas), fungirán de asistentes, mientras que Darwin Cabeza (Monagas), estará como cuarto árbitro. El duelo pautado para iniciar a las 8:30 PM en el CTE Cachamay, contará con transmisión de Gol TV en Inter y la app Gol TV Play.