Con ocho juegos por delante, 26 puntos en sus alforjas y a una y cuatro unidades de los puestos de clasificación, Mineros de Guayana enfilará su destino de alcanzar la ansiada clasificación, en los restantes encuentros que le restan, tras su última presentación en casa.

Los dirigidos por el profesor Elvis Martínez, que en la semana tuvo el gran susto de su vida, junto al médico de la institución deportiva, Douglas Díaz, cuando el vehículo en el que se trasladaban derrapó en un pozo de agua y terminó estrellándose en las barandas de protección de la vía ubicada en la avenida Guayana, frente al CTE Cachamay, vienen de lograr un empate a dos tantos.

El DT minerista salió de alta dos días después mientras que al médico negriazul fue operado de la cervical y ya está en su etapa de rehabilitación.

En el referido cotejo, el equipo guayanés se fue adelante en par de ocasiones ante el líder del Grupo Centro Oriental, Deportivo Miranda, pero en ambas situaciones, los mirandinos lograron igualar las acciones.

De este partido, importante referenciar el debut goleador con la institución del importado colombiano Luis “Lucho” Díaz, quien empalmó un remate de pierna derecha, sobre un balón que le quedó servido dentro del área grande, para abrir el marcador del partido, sobre los 22:32 del primer período.

El Deportivo Miranda reaccionó ocho minutos más tarde, y a los 30:30 de esta parte, igualó las acciones gracias a un rápido contragolpe que terminó con el atacante Edwing Gallego rematando de pierna zurda, haciendo estéril el esfuerzo del golero negriazul Julio Morales, quien se lanzó hacia ese mismo costado.

A los 37:58 Mineros logró irse nuevamente arriba en el marcador, gracias a tal vez el gol de la fecha, una jugada de múltiples toques que terminó con Rodney Chirinos levantando un centro por la derecha, a media altura, por donde apareció el lujo de un taquito de Diosmer Pacheco –recientemente renovado con la institución- para decretar nuevamente el grito de gol de la tribuna.

El Deportivo Miranda selló el empate a los 53:43 con el remate a un balón que tomó en posición el colombiano Cristian Canga, dando a la postre, cifras definitivas al compromiso. El punto 37 de los mirandinos que son líderes del Grupo Centro-Oriental, mientras que para Mineros de Guayana, fue la unidad 26, para ocupar el quinto lugar de la tabla, a un punto del cuarto que ocupa el Aragua FC y a 4 del Dynamo Puerto La Cruz.

Lo que viene

Para el elenco guayanés los compromisos encuentros serán literalmente a muerte, para buscar su pase a los cuartos de final.

El próximo domingo 24 de agosto, jornada 21, los protegidos por Bob Kelly Abreu, visitarán la cancha del Hermanos Ghersi en Maracay para enfrentar al Deportivo Aragua, el rival más directo en la lucha por los puestos de clasificación. Ese juego está pautado para llevarse a cabo a partir de las 4:00 pm.

Luego el domingo 31 de Agosto, los negriazules nuevamente serán visitantes, cuando deban presentarse a la cancha del Decanato de la UDO de Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, para hacer frente al local, Bolívar Sport Club.

Ya el miércoles 3 de septiembre, en la jornada 23, Mineros de Guayana volverá a su patio para hacer frente al Marítimo de La Guaira, en el CTE Cachamay, a partir de las 4:00 pm. Otro de los duros choques por cuanto los lusitanos han estado en los puestos de mando del torneo.

El domingo 7 de septiembre, fecha 24, los negriazules jugarán en la cancha del Ricardo Tulio Maya de Ciudad Bolívar, enfrentando al local Angostura, desde las 4:00 pm.

Ya en la fecha 25, los mineristas actuarán de locales, para enfrentar al elenco del Monagas B, en el CTE Cachamay desde las 4 de la tarde (4:00 pm), el día sábado 13 de septiembre.

Para la jornada 26, los guayaneses viajarán a Puerto La Cruz, para enfrentar en la cancha Francisco Massiani, en horario nocturno (7:00 pm) al local Dynamo Puerto. Viernes 19 de septiembre.

De ahí en adelante restarán dos compromisos, para conocer el final de esta lucha cerrada que encarará Mineros de Guayana en su intensión, primero de clasificar a la ronda de cuartos de final, y de allí proyectar, ya con los elencos de Centro Occidente luchando, sus intenciones de meterse en la final del certamen, que tendrá como premio mayor, su puesto en la primera división, en el caso de Mineros de Guayana, su vuelta a la división mayor del fútbol nacional.