Este sábado 23 de agosto, en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida, el venezolano Angelino Córdova y el puertorriqueño Yankiel Rivera se enfrentarán por el título mundial interino de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

Angelino Córdova (19-0-1, 12 KO), nacido en Ciudad Bolívar, llega como uno de los peleadores más sólidos del circuito latinoamericano. A sus 29 años, ha construido un invicto con victorias en Venezuela, México y Estados Unidos, destacando por su potencia en la mano derecha, su capacidad de cerrar las peleas y su estilo ofensivo. Su carrera ha sido marcada por una evolución constante, que lo ha llevado a posicionarse como un fuerte contendiente.

Su última presentación fue en diciembre de 2024, cuando venció por decisión unánime al boricua Josué Morales en Puerto Rico, en una pelea que dominó con claridad desde el tercer asalto. Córdova llega con la motivación plena para conquistar su primer cinturón mundial.

Por su parte Yankiel Rivera (7-0, 3 KO), oriundo de Toa Alta, Puerto Rico, es uno de los talentos emergentes más destacados del Caribe. Medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ex olímpico en Tokio 2020, Rivera ha tenido éxito en su transición a profesional, con victorias ante rivales como Andy Domínguez y Víctor Sandoval. Su estilo combina técnica, movilidad y una defensa sólida.

En su última pelea, realizada en noviembre de 2024 en San Juan, Rivera venció por nocaut técnico al estadounidense Ángel González, en una actuación que mostró su evolución ofensiva y su capacidad para cerrar peleas. El boricua llega como número uno del ranking WBA, mientras que Córdova es el número dos.

El venezolano apuesta por la presión, potencia y volumen alto de golpeo; el puertorriqueño responde con técnica, buen desplazamiento en el ring y precisión. Ambos llegan invictos, con credenciales y hambre de título.