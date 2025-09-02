Mineros de Guayana igualó la línea de puntos del Aragua FC, a 28 unidades por lado, luego de alcanzar su décimo encuentro corrido sin perder, tras igualar a cero goles por lado, ante el local Bolívar Sport Club en encuentro sostenido en las instalaciones de la cancha del Decanato de la capital bolivarense.

Los dirigidos por Elvis Martínez mantuvieron la línea de sumar puntos de manera continúa en su viaje a Ciudad Bolívar, afianzándose en el quinto lugar de la tabla, solo por golaverage superado por el Aragua FC que perdió ante el Marítimo de La Guaira y que quedó con los 28 puntos que traía antes de jugar la fecha 22 del torneo.

Mineros en la actualidad posee una eficacia goleadora de -2 por los +5 que posee en este instante, el Aragua FC- por lo que los seis restantes juegos que le queda por delante en el calendario, serán vitales para poder alcanzar su clasificación hacia los cuartos de final.

Los guayaneses recibirán este miércoles al cuadro del Marítimo de La Guaira en un partido bisagra para las aspiraciones de clasificación para el elenco guayanés a la siguiente fase.

Aragua perdió en La Guaira

Por su parte el cuadro del Aragua FC cayó derrotado ante el local Marítimo de La Guaira con pizarra de dos tanto por uno. Marcaron por los ganadores Jeiser Altamar a los 9 minutos y el colombiano Jhon Escobar a los 57.

El descuento aragüeño fue obra de Fernando Gutiérrez a los 67, de tiro penal, en medio de las acciones desarrolladas en el SD Camurí Chico en La Guaira.

Deportivo Miranda sigue mandando

Por su parte el cuadro del Deportivo Miranda mantuvo el primer lugar de la tabla de posiciones, pese a empatar con el visitante Dynamo Puerto La Cruz a un tanto por lado, con goles de José Ascanio a los 83 que igualó la pizarra para los anfitriones, luego del tanto de Arian Moreno marcado a los 56, en las acciones disputadas en el Polideportivo Yulimar Rojas de Los Teques.

Finalmente en el estadio Comanche Bottini de Maturín, el cuadro del Monagas SC Filial doblegó 3 tantos por 2 al Angostura FC con lo que los orientales igualaron a 18 puntos los últimos puestos de la clasificación.

Los goles fueron obra de Diego Requena a los 15, Kleyber Rivero a los 74 y Saúl Herrera a los 87 por parte de los ganadores, mientras que los tantos angostureños fueron obra de Carlos Gorrochotegui apenas al primer minuto de juego y Joaquín Zappacosta a los 39.

Con estos resultados, el Deportivo Miranda sigue al frente de la tabla, pero ahora con 41 puntos, a solo dos del Marítimo de La Guaira que tiene 39, mientras que Dynamo Puerto escaló a 34.

Con 28 están Aragua y Mineros de Guayana, con mejor golaveraje de los aragüeños, Bolívar llegó a 27 y los mencionados colistas del certamen, Angostura y Monagas B.

Resto de la fecha

En el resto de las acciones de la jornada 23 de la Liga Futve2, habrá clásico de Ciudad Bolívar, cuando se enfrenten los cuadros de Angostura FC y Bolívar, en el estadio Ricardo Tulio Maya de Ciudad Bolívar, desde las cuatro de la tarde.

Aragua FC entretanto chocará con el visitante Deportivo Miranda desde las 4:00 pm en el estadio Hermanos Ghersy.

Finalmente, Dynamo Puerto será local en la cancha Francisco Massiani ante el Monagas SC B, juego fijado para iniciar a las 4:00 pm.