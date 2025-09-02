Un hombre quedó detenido en Caracas por hacerse pasar por médico cirujano, utilizando como respaldo documentación falsa.

La información la ofreció el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en la red social Instagram. Detalló que el sujeto responde al nombre de Eduard Graterol.

En este sentido, el Ministerio Público (MP) imputó al sujeto por los delitos de uso continuado de documento público falso y estafa continuada. Posteriormente, el MP solicitó la privativa de libertad contra el estafador.

El imputado simulaba ser cirujano para estafar a ciudadanos que requerían servicios médicos de ese tipo. Al parecer, Graterol realizaba ventas de prótesis de extremidades inferiores y luego de recibir el dinero, no entregaba la mercancía. El sujeto utilizó este método para engañar a varias personas.

“Dicho sujeto se hacía pasar por cirujano, ofreciendo la venta de prótesis de extremidades inferiores. Luego de recibir el dinero, no cumplía con lo acordado”, precisó el fiscal general.