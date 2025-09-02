El fútbol siempre regala episodios emotivos en esta historia que nos regala a diario, el deporte más jugado en el mundo entero.

Y uno bien especial llegó en la fecha 12 de la Liga Oficial Senior Francisco Martín con la categórica y sorpresiva victoria de cuatro goles por uno (1-4), del elenco de Venalum FC sobre el todopoderoso Centro Italo de Guayana, en la misma cancha de los azules.

Un marcador que ni el más entusiasta seguidor de los “guerreros del aluminio” se hubiera atrevido a firmar, pero que se produjo con los consentidos de José Arzolay y Reinaldo Vidud jugando, sin más ni más, un gran encuentro que le valió incluso el reconocimiento de sus contrarios y que le valió como añadido al episodio, su clasificación al hexagonal semifinal.

Desde las primeras de cambio, los visitantes mostraron su intención ofensiva con buen toque de balón y cuidando en medio de un cerco de primera línea al goleador del torneo, Robert Rodallega que fue secado por completo.

“En la semana, somos compañeros de trabajo, nos vimos y le dije que le iba a dar duro, que lo iba a marcar con todo. Bueno, eso de dar duro uno lo dice para calentar la previa que nos iba a encontrar…” confesó “El apache” Frank Salazar que literalmente con el cuchillo entre los dientes se jugó un cotejo aparte contra el espigado delantero de la tropa que dirige el técnico Jorge “Catri” Catrinaccio.

Mientras tanto, en las primeras de cambio, ya Nolberto “El abuelo” Requena mostraba las ganas que tenía de marcar en el cotejo. Y fue precisamente quien abrió la cuenta en la pizarra, luego de haberse comido uno cantado, al llegar con propiedad por la izquierda y perfilar de pierna derecha, para rematar pegado al palo ídem de Néstor Martín y sentenciar el 0-1.

La segunda anotación, fue una obra de arte, con un pasaje en profundidad colado por Oscar Hernández para José “el doctor del gol” Guzmán quien quedó sólo frente al golero itálico, para atinar con un espectacular sombrerito y vencer al rival de turno. 0-2 y Venalum FC seguía jugando bien.

Al sistema defensivo se plegó el ingreso de Pedro Arredondo, quien acompañó las labores del “apache” Salazar y tuvo una mayúscula actuación, tan buena y con una carga física fuera de lo acostumbrado que hubo de salir del cotejo ya en la segunda parte, y atendido incluso con el equipo paramédico presente en la cancha itálica, cuando, para decirlo de manera criolla, “se le fueron los tiempos” ante el gran calor y humedad que tenía la cancha del CIVG.

La tercera anotación sobrevino en esta segunda parte, cuando en otro balón servido en profundidad, vio en terreno central, al delantero Yumett Rojas quien avanzó con perfil derecho, para sacar la salida del portero Martin quien jugó adelantado por espacio de varios minutos del partido, para quedar solo ante el marco vacío, y marcar el 3-0 del lance.

Los itálicos lograron descontar con otro de los goles para destacar del duelo, marcado por intermedio de un espectacular tiro libre de Eliécer “Cotto” Martínez que sobró con pierna derecha, y que cruzó al portero José Luis Rodríguez, tal vez una de las pocas máculas que tuvo el cancerbero, también ficha destacada en el lance.

Ya sobre el último minuto de juego, llegaría el 1-4 del encuentro, que se produjo tras una serie de toques frente al área rival, que capitalizó Rodrigo Malagón Forero para que la esférica quedara por la derecha por donde ingresaba nuevamente “el doctor del gol”, José Guzmán marcando a la salida de Martín, con un elegante y quirúrgico toque a tres dedos que volvió a hacer estallar a toda la banca de Venalum FC y sus integrantes.

Una victoria cimentada notablemente porque en esta ocasión, los “guerreros del aluminio” se ocuparon de jugar al fútbol y no de “pelear entre ellos” en la cancha, destacando además varios de sus integrantes como Yermis “Papito” Lezama, especialmente Oscar Hernández quien nuevamente destacó como se ha hecho costumbre, Simón Hernández, Héctor Fuentes, Angel Centeno, Luis Fernández y Wilfredo Salazar, este último que aunque no marcó anotación, fue un factor de arrastre de la defensa contraria habilitando los espacios para sus compañeros de cuadra.

La victoria tuvo un máximo frenesí, habida cuenta de que Venalum FC venía de perder con uno de los coleros de la Liga, Unexpo por un tanto a cero. Los académicos perdieron en esta fecha 12 por 7 tantos a 1 con Los Olivos. Los del aluminio había marcado apenas ocho goles en los once partidos anteriores, ante el Centro Italo que le había ganado en la primera vuelta, hicieron cuatro.

Hidalguía a toda prueba

Al término del cotejo, ocurrió un especial episodio para vale la pena destacar. Saludando a los rivales de turno, Robert Rodallega envío un mensaje a los jugadores de Venalum FC.

“Felicítame a todos los muchachos. Sin nada que objetar. Muy bien, jugaron un gran partido, de verdad felicitaciones para todos los jugadores porque lo hicieron muy bien…”sentenció el referente goleador del once itálico, destacando la actuación y reconociendo la labor cumplida por los ganadores de la intensa y cálida mañana.

Las frases fueron respaldadas por el técnico del Centro Italo de Guayana –que jugó con toda su plantilla disponible- Jorge “Catri” Catrinaccio quien reiteró “lo bien que jugaron. Fue una buena victoria, no tenemos quejas de ningún tipo. Estuvieron muy bien…”dijo palabras más, palabras menos, el mentor deportivo de los azules.

Duelo de altos kilovatios con clasificación en juego

La Liga Oficial Senior Francisco Martín, tendrá un partido reacomoda en el horario, que se jugará este miércoles 10 de septiembre en donde la lucha directa por el último puesto de clasificación abrirá todas sus apetencias.

El Guayanés FC del “profe” Rafael Maza deberá recibir en la cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle de la parroquia Cachamay, al AVM FC del Ing. Antonio Montaño, en partido que fue suspendido el pasado sábado, motivado al estado en el que quedó el citado escenario deportivo con grandes lagunas que imposibilitaron llevar a cabo el cotejo.

El clima, que ha mejorado en los últimos días, con respecto a la incidencia pluviométrica, espera estar acorde para cerrar la fecha 12 del campeonato y dejar abiertas las puertas de par en par, para que el fútbol emerja en un lance, que se torna literalmente de “vida o muerte”.

Ello por qué sí Guayanés FC gana habrá alcanzado su pase a la ronda hexagonal semifinal, puesto que sólo resta un cupo en esta clasificación como ya antes se explicó.

Una hipotética victoria de AVM extendería la vida de clasificación de este elenco, hasta las dos próximas fechas. Es decir, está obligado a ganar los juegos que le restan y que Guayanés FC pierda al igual que la Unexpo que está en las mismas instancias de clasificación, luchando su clasificación con estos dos anteriores elencos nombrados.

El cotejo entre Guayanés FC y el AVM FC se jugará partir de las 4:30 pm, y tendrá la atención de la liga en la lucha de estos elencos por el último puesto de clasificación al hexagonal.