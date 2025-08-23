Mineros de Guayana viajará a la ciudad de Maracay para enfrentar un duro reto en su intención de alcanzar la clasificación hacia los cuartos de final de la Liga FUTVE 2, para visitar al local Aragua FC, precisamente uno de los rivales directos para alcanzar el objetivo han anhelado.

Visitará la tropa de Elvis Martínez el legendario Estadio Hermanos Ghersi Páez, buscando una victoria que lo acomode en los puestos de clasificación, con sus 26 puntos que ha logrado, y ante el rival dominguero que tiene 27.

Asimismo, es un cotejo de mucha intensidad seguramente, en la lucha del Grupo Centro Oriental, en el marco de la vigésima primera fecha de la segunda división.

Los negriazules vienen de alcanzar un trabado empate ante el líder Deportivo Miranda, a dos tantos por lado, y antes logrando una victoria ante el Dynamo.

En ambos partidos han emergido como goleadores fichas que recién llegaron al cuadro, con la vuelta a la institución de Ángel Lezama y la llegada del colombiano Luis ‘Lucho’ Díaz.

Jornada de fin de semana

La pautada para este fin de semana, marcará inicio este sábado 23 de agosto, con Angostura FC recibiendo la visita del Dynamo Puerto, a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Ricardo Tulio Maya de Ciudad Bolívar.

Por su parte el líder del campeonato en este grupo, Deportivo Miranda visitará el difícil reducto del Bolívar SC.

Cabe destacar que se trata de un juego muy importante para las aspiraciones que posee el equipo bolivarense en sus intensiones de clasificarse y luchando ante un rival directo.

La cancha de Decanato de Ciudad Bolívar, recibirá a ambos elencos desde las 3:00 de la tarde.

Entretanto, el 24 de agosto, Monagas SC Filia se las verá ante Marítimo de La Guaira, cotejo pautado para jugarse en la cancha del estadio Alexander ‘Comanche’ Bottini, a partir de las 3:30 de la tarde.