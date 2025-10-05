Mineros de Guayana cerró su primera temporada tras su regreso a la orbita del fútbol profesional con una goleada contundente contra el Aragua FC en un encuentro disputado en el CTE Cachamay, correspondiente a la última jornada regular de la Liga FUTVE2.

Ante su fanaticada, los negriazules se despidieron con un resultado 3-0, dejando un mensaje clara para la próximo temporada en la que buscará volver a la primera división del balompié nacional.

El joven guayanés Diosmer Pacheco se encargó de abrir el marcador al minuto 12, asistido por el experimentado José Luis Granados.

Mineros se fue al descanso con la ventaja mínima, no obstante, el espectáculo seguiría en la segunda mitad cuando, Pacheco se convertiría en la figura del cotejo concretando su doblete al 59 con un golazo desde la mitad de la cancha, que dejó sin opciones al guardameta Wilbert Hernández.

Para el descuento, al 94, el delantero José Rondón sentenciaría con su tanto el compromiso.

Con este triunfo, Mineros de Guayana pone punto final a la temporada en la Liga FUTVE 2.