La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyó un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas, informó su comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez.

A través de Instagram, el jefe militar detalló que, en el operativo, la FANB encontró y quemó 600 litros de gasolina, 150 litros de diésel, una bomba de succión de agua, un generador eléctrico, 25 alfombras y otros materiales.

Hernández Lárez, quien no informó si en el operativo hubo detenidos, recordó que está prohibida «la construcción de viviendas y cualquier tipo de explotación minera a cielo abierto».

Estas acciones, añadió, forman parte de la ‘Operación Neblina’, que -según la FANB- se ha puesto en marcha en Amazonas «para proteger los espacios naturales», como «parques y monumentos nacionales, reservas forestales y de biosfera».