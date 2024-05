La desmedida e incontrolable “fiebre del oro” abarca espacios que anteriormente eran “sagrados” para cualquier callaoense, en esta ocasión el principal afectado es el cerro “El Papelón”, uno de los puntos más altos de la población donde al menos un poco más del centenar de mineros se han instalado ante la presunta aparición de una “bulla”.

La preocupante situación ya lleva poco más de tres días desde que se “corriera la voz” de la aparición de oro en el lugar, específicamente a pocos metros del callejón Los Rieles de El Callao, donde ya se cuentan un poco más de 50 barrancos abiertos y al menos unas 200 personas.

“Ahí hay un gentío, la guardia vino, pero así como entraron se fueron”, expresó una fuente quien prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Se consultó si algún otro cuerpo de seguridad o autoridad se había apersonado en el lugar, donde se estaría desarrollando un “ecocidio”, tomando en cuenta que el cerro “El Papelón” es uno de los pocos “pulmones vegetales” con los que cuenta El Callao. En tal sentido, se informó que ya se habían apersonado varias instituciones pero la situación permaneció sin ningún tipo de cambios.

Por otro lado se intentó establecer comunicación con el alcalde Jesús Coromoto Lugo para conocer un poco más sobre la situación, pero los intentos fueron infructuosos.

Cabe destacar que el cerro “El Papelón” fue recientemente declarado como Patrimonio vegetal de El Callao conjuntamente a otros cerros como el del Calvario (donde también existe minería sin control), La Antena, cerro El Brujo, entre otros.

“No se sabe que ha pasado con la Guardia Nacional Bolivariana, ellos son los primeros con competencia en este tipo de situaciones, el Gpamo (Grupo de Protección al Arco Minero del Orinoco) tampoco actúa, ya no hay respeto a nada en nuestro pueblo. No es posible que hay un lote de plantas eléctricas y martillos y no se haga nada para detener este ecocidio”, declaró otro denunciante quien también pidió reservar su nombre.

La descontrolada minería sigue dejando su huella en cada espacio de El Callao, donde la contaminación y el ecocidio avanza sin que nada ni nadie establezca un límite para contener el desastre ecológico.