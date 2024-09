El cuadro de Minerven FC, que milita en la tercera división del fútbol profesional de Venezuela, buscará proseguir con su cadena de éxitos en la que ya acumula cinco triunfos sin reveses, dentro de las acciones del grupo B de la eliminatoria de equipos del estado Bolívar.

La tropa que dirige Miguel Aguilera está al frente del referido grupo, para acumular los quince puntos que les ha otorgado los cinco triunfos que ha hilado hasta esta instancia, en la previa del duelo que los enfrentará por segunda ocasión a Talentos de Primera, a los que ya derrotó en la primera vuelta del certamen.

Minervén recibirá en su patio del Polideportivo Venalum a Talentos de Primera, este sábado 28 de los corrientes a partir de las tres y treinta de la tarde (3:30 pm) para terminar de asegurar su pase a la siguiente instancia del torneo.

El cuadro azul que tiene 5 victorias, acumula 15 puntos , mientras que Talentos de Primera suma 10 unidades, con Academia Sur Aeropuerto están en el tercer lugar con 4 unidades y cierra la tabla, Industriales de Guayana que ha perdido sus cinco desafíos, por lo que no posee puntos en la tabla de clasificación.

Jornada 4 del municipal

La gerencia del elenco dio a conocer también los cotejos que se desarrollarán en el marco de la jornada 4 del municipal, con los partidos que se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 26 de septiembre

Minerven EF vs Italo

2:30 p.m.

Cancha de Lala

Categoría 2008 sub 18

Viernes 27 de septiembre

Minervén B vs Cachamay

2:30 p.m.

Cancha de Lala

Categoría 2008 sub 18

Viernes 27 de septiembre

ET4 vs Minervén

3:00 p.m.

Cancha Paratepuy

Categoría sub 20 2006

Sábado 28 de septiembre

Minervén EF vs Alto Voltaje

10:00 a.m.

Cancha de Lala

Categoría 2009 sub 16

Sábado 28 de septiembre

Minerven B vs Venalum

12 m.

Cancha de Lala

Categoría 2009 sub 16

Domingo 29 de septiembre

Uranios vs Minervén B

9:00 a.m.

Cancha del Ince

Categoría 2008 sub 18