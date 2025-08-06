La danesa Victoria Kjaer, actual Miss Universo, llegará el próximo 9 de agosto a la República Dominicana, donde desarrollará una agenda de actividades enfocadas en inclusión, empoderamiento femenino y promoción cultural, se informó este miércoles.

Durante su estadía, la Miss Universo 2024 participará en una serie de encuentros que incluirán una visita a la sede de la Presidencia Nacional, recorridos por la Ciudad Colonial, actividades de reforestación y reuniones con organizaciones que trabajan con personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Kjaer ofrecerá una charla sobre empoderamiento femenino e inclusión a las candidatas del Miss República Dominicana, a cuya final asistirá el próximo domingo.

En un comunicado, la modelo dijo sentirse «emocionada» de visitar la República Dominicana, un país «vibrante, lleno de historia y gente cálida».

«Espero poder conectar con su cultura y aportar desde mi plataforma a causas significativas que ya están generando un cambio», expresó Kjaer.

Por su lado, la directora general de la organización Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, dijo que la visita de la actual Miss Universo al país «representa un hito de gran valor simbólico, mediático y estratégico para el país y el certamen nacional».