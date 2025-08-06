El 100 por ciento de la carne que se consume en Venezuela es de producción nacional, afirmó el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León.

Toda la carne que se está consumiendo hoy en día es 100 por ciento venezolana, esa es una muestra concreta de soberanía alimentaria», expresó León a través de una nota difundida el martes por el ministerio.

Al respecto, detalló que en lo que va de este año, el volumen total es de 1.500.000 animales sacrificados, como parte del cumplimiento del plan nacional de abastecimiento impulsado por el Gobierno para garantizar la seguridad alimentaria en este país caribeño.

Asimismo, León señaló que el 100 por ciento de la producción de carne en esta nación obedece al impulso de la empresa ganadera estatal que gestiona 20 hatos distribuidos en diferentes regiones venezolanas.

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que el 90 por ciento de los productos ofertados en góndolas son 100 por ciento producción nacional.

El mandatario señaló que, años atrás, el 85 por ciento de los alimentos en Venezuela provenían de la importación, pero la cifra cambió con la recuperación agrícola y la reactivación productiva del campo y de la economía.

La economía venezolana creció un 7,71 por ciento en el primer semestre de este año, de acuerdo con cifras de Banco Central difundidas por Maduro.